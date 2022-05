Les histoires du monde de Courvole

Sur la place principale du village, c'est la foule des grands jours. Ou plutôt des grandes nuits, car le soleil ne s'est pas encore levé. Une foule inquiète et impatiente d'en savoir plus est réunie autour du vieux Lucian, l'homme sage du village.

-(Villageois) : "Mais qu'est-ce qui se passe Lucian? Dites-nous, on veut savoir? Dites-nous! Lucian, qu'est-ce qui se passe?"

-(Lucian): "Chers amis! Je viens de découvrir une chose terrible, la haut dans le ciel, une bête terrifiante dévore les étoiles."

Tout le monde lève les yeux au ciel

-(Dame): "Mais où ça? On ne voit rien!"

-(Lucian): "Là!"

Dit Lucian en montrant une zone sombre dans le ciel étoilé. Les villageois n'en croient pas leurs yeux. Le vieux Lucian dit vrai, il y a comme un trou à un endroit et on peut même distinguer une étoile à moitié croquée.

-(Lucian): "Mes amis, on ne peut pas laisser cette bête dévorer les étoiles sans rien faire. Nous devons trouver un moyen d'empêcher cela!"



-(Dame): "Mais comment peut- on faire? On ne peut quand même pas aller demander à cette bête d'arrêter!"

-(Léonie): "Et pourquoi pas? Si on lui demande gentiment, elle peut comprendre. Il faut lui dire que nous aussi on a le droit d'aimer les étoiles, elles ne lui appartiennent pas! Pas plus qu'à nous."

Un silence se forme et englobe les paroles sages de la petite fille.

-(Lucian): "Nous allons procéder à un vote. Que toutes celles et tous ceux qui sont d'accord pour envoyer quelqu'un parler à la bête lève le doigt vers le ciel."

Toutes les mains se lèvent en direction du ciel.

-(Lucian): "Qui est volontaire pour faire ce voyage?"

Tout le monde descend sa main et montre Lucian du doigt.

Une histoire imaginée, écrite et réalisée par Aurélien Guillot