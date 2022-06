Les histoires du monde de Courvole

Ayoub, le berger-paysan du royaume de Belpom fini sa journée dans les champs de blé en compagnie de son chat, Gribouille quand Neil, le géant vient le voir pour exiger de la nourriture.

«C'est la fin de l'après-midi dans la région de Belpom. Le temps est doux et le ciel bleu est parsemé de petits nuages blancs qui avancent doucement en changeant de formes. Au beau milieu des vertes prairies, Ayoub, le berger paysan du royaume travaille dans les champs de blé. Il est là depuis de longues heures déjà. Il s'est levé en même temps que le soleil et a travaillé toute la journée. Ayoub ne compte vraiment pas ses heures contrairement à son chat, Gribouille, qui dort tranquillement au soleil. Gribouille ouvre un oeil et regarde Ayoub sans bouger. Gribouille referme son oeil et se tourne pour continuer sa sieste. Pour finir sa journée, Ayoub n'a plus qu'à charger une dizaine de gros sacs de blé dans sa charrette à bras, pour les emmener jusqu'au moulin.»

Une histoire en 8 épisodes.

Deux épisodes par semaine : le mardi et le jeudi.

Scénario : Aurélien Guillot et Emilie Bulteau

Ecriture et Réalisation : Aurélien Guillot