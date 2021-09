«Le fils de l'homme» de Jean-Baptiste Del Amo, une réflexion sur la transmission de la violence

Heureux et lus

«Et la rage des pères revivra à chaque génération.» Ces mots, ce sont ceux de Mégère dans la première scène de l'acte I de Thyeste, une tragédie de Sénèque. C'est aussi l'épigraphe du roman Le fils de l'homme, un huis clos à ciel ouvert entre un père, une mère et leur enfant, huis clos miné et dominé par la violence des éléments et des sentiments.

Ce cinquième roman de Jean-Baptiste Del Amo, publié chez Gallimard, est un des événements de la rentrée littéraire 2021, couronné par le prix du roman Fnac, remis lors du Salon Fnac Livres à Paris. Ce drame familial en pleine nature propose une réflexion sur le thème de la transmission de la violence de père en fils, transmission qui paraît inéluctable, implacable, à laquelle personne ne semble pouvoir échapper.

