L'affaire Wiktorska : les amants machiavéliques (1/3)

Juillet 1995. Un appel anonyme informe la police que le décès d’un homme, Jean-Bernard Wiktorska, déclaré comme accidentel, serait en fait un meurtre. Il aurait été tué par sa femme et son amant. Les policiers récupèrent le corps in extremis, juste avant son incinération.

L’autopsie confirme l’homicide. Les policiers interpellent le couple dénoncé par la mystérieuse informatrice ainsi que la femme chez qui ils sont découverts. Mais lors de cette arrestation, l’homme prétend s’appeler Jean Bernard Wiktorska, c'est-à-dire qu’il donne l'identité du mort. Ils sont transférés à la brigade criminelle de Versailles.

Le 20 juillet 1995, à 13h15, leur garde à vue commence.

Crédits :

« Garde à vue » a été coproduit par Initial Studio et What’s Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire « 48 heures » produite par What’s Up Films et France Télévisions.

Documentaire original : « La garde à vue de Jean-Stéphane Saizelet et de Nadège Wiktorska »

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Ecrit par Eléonor Faucher et Frédérique Lantieri

Réalisé par Eléonor Faucher



Production exécutive du podcast : Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert