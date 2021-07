L'affaire Nicolas Charbonnier : l'étrangleur de Strasbourg (3/3)

Strasbourg. Entre 1985 et 1986, celui que la presse a surnommé l’étrangleur de la Robertsau, fait régner la terreur dans ce quartier résidentiel. Il s’introduit la nuit dans des appartements au rez-de-chaussée où il étrangle des jeunes filles dans leur sommeil et leur inflige des sévices sexuels. Fin 1986, les crimes du violeur en série s’arrêtent sans aucune explication... mais il reste introuvable. Le dossier de l'Étrangleur de la Robertsau devient le plus vieux cold case de France. Cependant, vingt-sept ans plus tard, une empreinte palmaire retrouvée chez une des victimes est identifiée. Il s’agit de celle de Nicolas Charbonnier.

Sa garde à vue, commencée à 14h10 le 21 janvier 2013, va bientôt se terminer...

Si vous avez aimé « Garde à vue », mettez lui plein d’étoiles et parlez-en autour de vous. Suivez Initial Studio sur Facebook et Instagram.

Crédits :

« Garde à vue » a été coproduit par Initial Studio et What’s Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire « 48 heures » produite par What’s Up Films et France Télévisions.

Documentaire original : « La garde à vue de Nicolas Charbonnier »

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Ecrit par Vincent Trisolini et Frédérique Lantieri

Réalisé par Vincent Trisolini

Production exécutive du podcast : Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert