L'affaire Maurice Boiteux : le neveu sanglant (2/3)

Le 24 juillet 2012, les pompiers alertés par une voisine, découvrent Yvette Julien dans une mare de sang sur le carrelage de sa cuisine. Elle a eu le crâne fracassé, et son poignet a été sectionné. Après des mois de recherches, son neveu Maurice Boiteux apparaît comme le principal suspect.

Sa garde à vue, commencée à 14h15 le 16 avril 2013, se poursuit.

