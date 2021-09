L'affaire Maurice Boiteux : le neveu sanglant (1/3)

Doué-la-Fontaine, une petite ville paisible du Maine et Loire. Ce 24 juillet 2012, il est 8 heures du matin et Yvette Julien n’a pas remonté ses volets, elle n’a pas ouvert le portail de sa maison. Ce n’est pas normal. Sa voisine veut en avoir le cœur net. Quelques minutes plus tard, les pompiers découvrent la vieille dame de 90 ans dans une mare de sang sur le carrelage de sa cuisine. Yvette Julien a eu le crâne fracassé, et son poignet a été sectionné. Elle s’est vidée de son sang pendant la nuit, elle est inconsciente. La maison a été fouillée mais les portes et les fenêtres sont fermées. Peu de choses manquent.

Yvette Julien va survivre et c’est un miracle. Mais elle va garder d’importantes séquelles, et attaquée de dos, elle ne pourra fournir aucun renseignement. Une dizaine de gendarmes de la Section de Recherche d’Angers travaillent à temps plein, Neuf mois plus tard ils interpellent le neveu d’Yvette Julien, Maurice Boiteux.

Le 16 avril 2013, à 14h15, sa garde-à-vue commence.

