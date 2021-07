L'affaire Le Couviour: la bru et le magot (1/3)

Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, à Grand-Champ en Bretagne, un «cambriolage» a mal tourné dans la superbe propriété d'un couple de personnes âgées, Anne-Marie et Eugène Le Couviour.

Anne-Marie, 75 ans, est morte étouffée sous 5 mètres de ruban adhésif que les cambrioleurs lui ont collé sur le visage. Eugène, son mari de 90 ans, s'en est sorti indemne. Quant au butin, il est quasiment nul alors que la maison renferme de nombreux objets de valeur. Deux jours plus tard, un coup de fil anonyme dénonce un des cambrioleurs. Arrêté, celui-ci se met à table. Il avoue qu'il s'agit d'un contrat, qu'il devait «éliminer la dame» et que c'est un meurtre maquillé en cambriolage.

Le commanditaire? Une des belles-filles du couple Le Couviour, mais il ne connaît pas son prénom. L'enquête s'oriente notamment vers Josiane, la femme du fils aîné d'Eugène Le Couviour. Trois jours après le cambriolage, Josiane Le Couviour est interpellée à son domicile. Elle rejoint la gendarmerie de Lorient.

Le 13 avril 2009, à 17h, sa garde à vue commence.

Garde à vue a été coproduit par Initial Studio et What's Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire 48 heures produite par What's Up Films et France Télévisions.

Documentaire original: 48 heures, «La garde à vue de Josiane Le Couviour»

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Écrit par Rémy Burkel et Frédérique Lantieri

Réalisé par Rémy Burkel

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert