L'affaire Jean-Yves Morel: Monsieur Tout-le-Monde est un serial killer (1/3)

Le 2 juillet 1997, en Normandie, John Griffin signale la disparition de sa fille de 23 ans, Elisabeth. Cette étudiante en chimie à la fac de Rouen n'a plus donné de nouvelles depuis dix jours. Le lendemain, sa voiture est retrouvée sur le parking d'une cité, à une cinquantaine de kilomètres de son domicile, les portes ouvertes, son sac à main à l'intérieur. Dans le sac, deux petits bouts de papier: l'un avec un numéro de téléphone, celui d'un certain Jean-Yves Morel, l'autre sur lequel est griffonné «Fred, le 24, à 10 heures». Après trois mois et demi d'enquête, il ne reste qu'un nom, celui du numéro de téléphone retrouvé dans le sac. Jean-Yves Morel est un homme sans histoires de 33 ans, marié, père de famille. Elisabeth avait rencontré ce technicien de laboratoire un an plus tôt lors d'un stage effectué au sein de l'usine où il travaille. Jean-Yves Morel est convoqué à la gendarmerie de Notre-Dame-de-Gravenchon.

Le 9 octobre 1997, à 9h du matin, sa garde à vue commence.

Si vous avez aimé Garde à vue, mettez-lui plein d'étoiles et parlez-en autour de vous. Suivez Initial Studio sur Facebook et Instagram.

Garde à vue a été coproduit par Initial Studio et What's Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire 48 heures produite par What's Up Films et France Télévisions.

Documentaire original : 48 heures, «La garde à vue de Jean-Yves Morel»

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Écrit par Rémy Burkel et Frédérique Lantieri

Réalisé par Rémy Burkel

Production exécutive du podcast: Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert