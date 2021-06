L’affaire Jacques Rançon : Le tueur de la gare de Perpignan (1/3)

Perpignan a vécu vingt années au rythme d’un drame nommé les « Disparues de la Gare ». Tatiana Anjar, 17 ans, s’évanouit sans laisser de trace une nuit d’automne 95 et reste introuvable à ce jour. Puis les cadavres de Moktaria Chaïb et de Marie-Hélène Gonzales sont retrouvés atrocement mutilés. Les années passent, l’enquête piétine et s’égare sans résultats dans de multiples pistes. Les hypothèses les plus folles sont évoquées. Enfin, le 10 octobre 2014, la nouvelle tombe comme une délivrance à la PJ de Perpignan. Après des années de traque et une enquête hors norme, un suspect est enfin confondu par son ADN. Jacques Rançon est appréhendé par les hommes de la PJ, dans un foyer en banlieue de Perpignan.

Le 14 octobre 2014, à 12h05, sa garde à vue commence

Crédits :

« Garde à vue » a été coproduit par Initial Studio et What’s Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire « 48 heures » produite par What’s Up Films et France Télévisions.

Documentaire original : « 48 heures - L’affaire Jacques Rançon »

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Ecrit par Frédéric Tonolli et Frédérique Lantieri

Réalisé par Frédéric Tonolli

Production exécutive du podcast : Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert