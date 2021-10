L'affaire Bruyas : la tuerie familiale de Saint-Andéol (1/3)

Mardi 30 mai 1995, Saint-Andéol le Château, une petite ville de 1200 habitants au sud de Lyon. Il est 20h30 quand les pompiers maîtrisent l’incendie qui ravage la maison de la famille Bébien. Dans les décombres, quatre corps. Les parents et deux de leurs enfants, Vincent, 21 ans et Aline, 16 ans. Mais tous sont morts avant l’incendie. Abattus à bout portant par la même arme de calibre 22 long rifle. Saisis de l’affaire, les gendarmes de la Brigade de Recherches de Lyon ne retrouvent aucune arme dans les décombres. Très vite, ils ont une conviction : ce quadruple meurtre ne peut être l’œuvre que d’un très proche. Les victimes ont été tuées au fur et à mesure de leur retour dans la maison ce jour-là. Et leur chien, un berger allemand, n’a pas aboyé de la journée.

Les gendarmes resserrent leur étau sur les seules personnes à qui ce drame peut profiter : Samantha, la fille ainée de 25 ans, seule membre de la famille encore en vie et unique héritière. Et Éric Bruyas son mari, âgé de 27 ans. Deux semaines après la tuerie, le jeune couple est interpellé à son domicile et conduit dans les locaux de la gendarmerie de Givors.

Le 14 juin à l’aube, à 6h30 du matin, leur garde à vue commence.

