L’affaire Barbot-Livet: Les diaboliques de Nantes (3/3)

Le 28 mars 2013, Anne Barbot est retrouvée calcinée dans le coffre de sa voiture. Après 9 mois d’enquête, c’est la stupéfaction. Didier Barbot, son mari, est arrêté. Il ignore qu’au même moment, une de ses amies, une certaine Stéphanie Livet qui habite dans son village, est aussi arrêtée.

Leur garde à vue va bientôt se terminer...

