L'affaire Araujo Da Silva : rencontre fatale à la Saint-Sylvestre (3/3)

2 janvier 2001, 11h du matin, deux jeunes garçons promènent un chien aux Mureaux, dans les Yvelines. À côté d’un parking, au milieu des détritus, il découvre un sac de couchage abandonné. À l’intérieur, le corps ensanglanté d’une jeune femme. Ce n’est que 8 ans plus tard, qu’un suspect sera identifié. Un certain Adriano Araujo Da Silva.

Sa garde à vue, commencée à 6h30 heures du matin le 17 février 2009 , va bientôt se terminer...

Crédits :

« Garde à vue » a été coproduit par Initial Studio et What’s Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire « 48 heures » produite par What’s Up Films et France Télévisions.

Documentaire original : « La garde à vue de Adriano Araujo Da Silva »

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Ecrit par Rémy Burkel et Frédérique Lantieri

Réalisé par Rémy Burkel



Production exécutive du podcast : Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert