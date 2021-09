L'affaire Araujo Da Silva : rencontre fatale à la Saint-Sylvestre (1/3)

2 janvier 2001, 11h du matin, deux jeunes garçons promènent un chien aux Mureaux, dans les Yvelines. À côté d’un parking, au milieu des détritus, ils découvrent un sac de couchage abandonné. À l’intérieur, le corps ensanglanté d’une jeune femme. L’autopsie révèlera de nombreuses lésions à la tête, ainsi que des marques au cou. La victime a été étranglée. Son foie et sa rate sont éclatés. Elle n’a pas été violée. Le corps va être rapidement identifié, il s’agit de celui de Jeanette O’Keefe, une étudiante australienne de 28 ans.

La trace de Jeannette s’arrête sur les Champs-Elysées le 31 décembre 2000. Comment son corps s’est-il retrouvé dans cette cité de la banlieue parisienne. Sans témoin, sans indice, cette affaire restera une énigme pendant de longues années. Ce n’est que 8 ans plus tard, grâce à de nouveaux éléments d’enquête, qu’un suspect sera identifié. Un certain Adriano Araujo Da Silva est interpellé chez sa compagne et transféré à la brigade criminelle de Versailles.

Le 17 février 2009, à 6h30 du matin, sa garde à vue commence.

Crédits :

« Garde à vue » a été coproduit par Initial Studio et What’s Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire « 48 heures » produite par What’s Up Films et France Télévisions.

Documentaire original : « La garde à vue de Adriano Araujo Da Silva »

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Ecrit par Rémy Burkel et Frédérique Lantieri

Réalisé par Rémy Burkel



Production exécutive du podcast : Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert