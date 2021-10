L'affaire Alain Berruet : un père assoiffé de vengeance (3/3)

Dans la nuit du 7 avril 2012 à 3H25 les secours de Chérence reçoivent un appel désespéré d’un jeune homme. Il vient de retrouver le corps sans vie de sa compagne Maëva Rousseau écroulé sur leur bébé de 11 mois.. Presque 3 mois après les faits, ils interpellent Alain Berruet, le meilleur ami du père de la victime.

Sa garde à vue, commencée à 18 heures le 27 juin 2012, va bientôt se terminer...

Crédits :

« Garde à vue » a été coproduit par Initial Studio et What’s Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire « 48 heures » produite par What’s Up Films et France Télévisions.

Documentaire original : « La garde à vue de Alain Berruet »

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Ecrit par Pablo Lopez et Frédérique Lantieri

Réalisé par Pablo Lopez



Production exécutive du podcast : Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert