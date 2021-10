L'affaire Alain Berruet : un père assoiffé de vengeance (1/3)

Chérence, un hameau du Vexin en lisière du bassin parisien. Un coin tranquille où se côtoient des intellectuels en mal de campagne et des familles d’agriculteurs et d’employés. C’est ici que dans la nuit du 7 avril 2012 à 3H25 les secours reçoivent un appel désespéré d’un jeune homme. Il vient de retrouver le corps sans vie de sa compagne Maëva Rousseau écroulé sur leur bébé de 11 mois. Arrivés sur place, les gendarmes constatent que la jeune femme de 23 ans est morte, le crâne fracassé par de multiples coups portés par un objet contondant. La scène de crime est terrible, la jeune femme s’est vidée de son sang, et son petit garçon hurle coincé sous le cadavre de sa mère. La petite maison n’a pas été fouillée mais le sac à main de la jeune femme a disparu. Alan, le jeune compagnon de Maéva est vite suspecté et tout aussi vite mis hors de cause.

Pendant plusieurs semaines, l’enquête piétine : Les gendarmes recherchent des témoignages…Certains mettent en cause le meilleur ami du père de Maëva, Alain Berruet, un homme d’une soixantaine d’années. Mais chez lui, les enquêteurs ne retrouvent aucune trace de sang. Sans autre élément, le juge d’instruction autorise cependant les gendarmes à lever leurs doutes. Presque 3 mois après les faits, ils interpellent Alain Berruet.

Le 27 juin 2012, à 18 heures, sa garde-à-vue commence.

