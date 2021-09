L'affaire Christian Van Geloven : le monstre d'Elne (3/3)

Le 19 Octobre 1991, la tragédie vient frapper le village d’Elne, à côté de Perpignan. Ingrid et Muriel, 10 ans toutes les deux, sont introuvables. Par téléphone, quelqu’un donne le nom d’un homme. Le suspect se nomme Christian Van Geloven. Il est interpellé à Saint Dizier à 800 km d’Elne et emmené dans un bureau de la gendarmerie.

Sa garde à vue, commencée à 15 heures le 1er novembre 1991, va bientôt se terminer...

Si vous avez aimé « Garde à vue », mettez lui plein d’étoiles et parlez-en autour de vous. Suivez Initial Studio sur Facebook et Instagram.

Crédits :

Garde à vue a été coproduit par Initial Studio et What’s Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire 48 heures produite par What’s Up Films et France Télévisions.

Documentaire original : « La garde à vue de Christian Van Geloven »

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Ecrit par Thierry De Lestrade et Frédérique Lantieri

Réalisé par Thierry De Lestrade

Production exécutive du podcast : Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert