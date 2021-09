L'affaire Christian Van Geloven : le monstre d'Elne (1/3)

Le 19 Octobre 1991, la tragédie vient frapper le village d’Elne, à côté de Perpignan. Chaque pouce de terrain, chaque cabane abandonnée, est inspectée plusieurs fois. Les jours passent et Ingrid et Muriel, 10 ans toutes les deux, restent introuvables. Un témoin dit avoir vu dans le village un homme, près d’une voiture blanche. Une voiture blanche, l’indice est mince. Des barrages routiers sont organisés, un peu pour le principe. Mais l’enquête s’enlise, l’espoir s’amenuise, et 10 jours après la disparition, il est infime.

Le père de Muriel lance alors un appel au ravisseur… L’émotion est nationale. Un coup de pouce du destin relance l’enquête. Par téléphone, quelqu’un donne le nom d’un homme. Les gendarmes vérifient. L’homme était dans la région au moment des faits, il a déjà été condamné pour des actes de pédophilie : l’hypothèse pourrait être sérieuse. Il faut faire vite, les petites sont peut-être encore en vie. Le suspect se nomme Christian Van Geloven. Il est interpellé à Saint Dizier à 800 km d’Elne et emmené dans un bureau de la gendarmerie.

Le 1er novembre 1991, à 15 heures, sa garde à vue commence.

Si vous avez aimé « Garde à vue », mettez lui plein d’étoiles et parlez-en autour de vous. Suivez Initial Studio sur Facebook et Instagram.

Crédits :

Garde à vue a été coproduit par Initial Studio et What’s Up Films, en association avec ZED, à partir de la série documentaire 48 heures produite par What’s Up Films et France Télévisions.

Documentaire original : « La garde à vue de Christian Van Geloven »

Concept original de Mathieu Belghiti et Frédérique Lantieri

Ecrit par Thierry De Lestrade et Frédérique Lantieri

Réalisé par Thierry De Lestrade

Production exécutive du podcast : Initial Studio

Sarah Koskievic, Elisa Mignot, Camille Legras, Mandy Lebourg, Alexandre Bert