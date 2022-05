Fluctuat Nec Mergitur

Progresser sur le bitume humide,

Suivre les traces d'un passage antérieur,

Regard aussi lointain qu'un corps dressé le permet.

L'économie des pensées pour certains,

Plénitude convoitée pour d'autres.

Partons pour une marche en 3 temps,

Ou quand le symbole devient un indispensable.

«Quand j'ai vu l'invitation et le lieu, j'ai eu envie de l'insulter. Puis je me suis dit "Allez". J'étais encore en fauteuil à l'époque, mais il fallait que je rentre dedans debout. C'était incroyable parce qu'il y avait beaucoup de gens de l'hôpital qui étaient là. Tous les gens qui ont fait partie de notre vie sur place, des victimes du Bataclan venues en solidarité, ses amis... Je sais qu'elles m'attendaient. Du coup j'arrive, je pose mon fauteuil et je rentre en marchant. Les soignants applaudissent. Je leur demande d'arrêter, pas trop d'attention sur moi c'est la soirée d'Ida.

Le lieu était déjà très différent, mais je me suis quand même dirigée vers le fond de la salle, et... je ne suis pas sortie en terrasse. Mais on était là, Eva, Ida, Meyline, et j'ai vu qu'on était des femmes très courageuses, et folles.»

Beatmaker: Amin Abichou

Graphiste: Manuelle Castelli