Fluctuat Nec Mergitur

Nous serions la moyenne des cinq personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps.

Au-delà de l’adage conférencier,

Pendant plus de deux ans,

L'Institution Nationale des Invalides en a abrité la preuve irréfutable.

La force du collectif,

La puissance des Validés.

«Les barres parallèles je les regardais de loin parce que je ne pouvais pas me tenir debout dedans. Je passais des heures sur une table de verticalisation: donc on t'allonge, et on te lève. Et tu restes immobile, pendant une heure, à regarder les autres. Les autres c'est toutes les rencontres que j'ai faites à l'hôpital. Les autres victimes des attentats, une majorité de gens du Bataclan, mais aussi Jamel, blessé sur la même terrasse que moi, Yiad, blessé à la bonne bière, Bruce... C'est des gens qui ont été très importants durant tout mon parcours à l'hôpital. Ça a aussi été des moteurs, puisque j'étais la plus jeune, et j'étais aussi celle qui était le plus en retard, la plus limitée dans la rééducation. Je me souviens de forcer pour les suivre dans les couloirs, j'avais l'impression d'être une gamine qui disait "attendez-moi", à tous ces grands frères.»

