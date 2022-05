Fluctuat Nec Mergitur

Plus dur que la pierre

Plus solide que le fer,

Plus résistant que le métal.

Si l’on attribue au diamant ces glorieuses caractéristiques,

C’est que la force mentale ne peut être mesurée.

Si elle était une matière,

Elle serait sans aucun doute la plus coriace du monde.

«Le 28 décembre 2015, j'ai été transféré à l'Institution Nationale des Invalides. Ça a vraiment été un passage, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir y être transférée. Il fallait que mon état soit assez stable. Et ça me faisait sortir de l'hôpital pour aller en rééducation. Surtout je retrouvais Eva sur place, et Ida nous a rejoint un peu plus tard. En arrivant j'ai découvert une équipe très à l'écoute, presque à me demander mes doléances. Et j'ai rencontré un médecin très important, puisqu'il fait partie des personnes qui ont cru en ma volonté et ma ténacité pour explorer, aller là où les autres médecins disaient qu'il n'y avait plus rien à faire. Je suis comme on dit en échec thérapeutique. Parfois on perd espoir et on se demande même si c'est pas de l'acharnement thérapeutique. Je me disais "mais pourquoi on m'a gardé en vie". Je me souviens regarder avec Ida comment on pouvait se faire amputer la jambe, contre avis médical, à chercher des médecins ailleurs, en Suisse.»

Beatmaker: Chad Crouch

Graphiste: Manuelle Castelli