Fluctuat Nec Mergitur

Conséquence d’intenses éclipses lunaires,

On parle alors de Lune de sang.

Selon certaines croyances,

Elle permettrait de découvrir une nouvelle dimension,

Et d’entrer en communication avec les esprits.

"Il y avait tous mes amis, ils avaient tous un regard grave. Et Roman qui ne me regardait pas. Roman qui ne me regarde pas c'est bizarre. Ma soeur me rappelle: "tu sais, il y a eu les attentats", je lui réponds "ah bon ?", puis elle ma fait le regard qui veut dire "non, pas de sarcasme aujourd'hui". Elle me dit que malheureusement ce soir-là, Victor a été touché. Et juste ça... j'ai hurlé. Mais presque plus hurlé qu'avec mes douleurs, j'ai hurlé à la mort. Je me souviens qu'à l'époque, ils n'avaient l'information entière, mais j'ai demandé combien de balles il avait pris. Je ne savais pas que cette phrase ferait partie de mon quotidien. Et je crois que ma soeur m'a dit "une"."

Beatmaker: Amin Abichou

Graphiste: Manuelle Castelli