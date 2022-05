Fluctuat Nec Mergitur

Sur Terre, la Lune ou dans une nouvelle vie,

Les premiers pas ne sont qu’équilibre et adaptation.

Les acquis se muent en tâtonnements,

Et la mélodie des certitudes se désaccorde irrémédiablement.

Les proches se font alors chefs d'orchestre,

D'un shot d'hormones plus puissant qu'un médicament.

"Service orthopédique, chambre plus petite, immonde. Moins cocoonnée et surveillée car il y a moins d'effectif. C'était une bonne chose mais c'était stressant. Ma famille était moins autorisée à tout, à rester dormir, à rester après le couvre-feu, à ce que mes amis soient là. Je me suis retrouvée plus souvent seule et assez désarmée, c'est pas dans mes habitudes. Et c'est là que j'ai découvert les seuls terroristes de ma vie: les douleurs neuropathiques. J'avais 24 ans, j'avais jamais connu de douleurs physiques. J'avais pas accouché, jamais opérée, j'étais en bonne santé, je ne savais pas ce qu'était la douleur. Je l'ai bien découverte."

Beatmaker: Young Kart

Graphiste: Manuelle Castelli