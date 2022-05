Fluctuat Nec Mergitur

L'intensité des sifflements du silence,

Le convoi de vie suit le sillon de la terreur.

Funambulisme d'entre deux mondes,

Le coeur et le corps groggys,

Pour 13 jours sans lumière.

«Je me suis dit qu'il fallait que je leur dise au revoir, que je charge Roman de dire au revoir à ma famille, à ma soeur, à ma nièce, à mon frère qui allait devenir papa, à mon père, ma belle-mère. Je devais leur dire au revoir à eux, à Roman. Lui dire à quel point je l'aime et à quel point j'ai eu de la chance de vivre ces six années avec lui déjà. Je me souviens que je leur disais au revoir et qu'ils disaient: "non, non ne dis pas au revoir, tu ne peux pas nous faire ça, ne meurs pas, ne meurs pas". Et là, un de mes amis a dit: "fais le pour ta nièce". Et je pense que il l'a dit parce qu'il sait à quel point je l'aime. Elle était toute petite à l'époque. Elle avait que deux ans. Je sais pas le lien que j'ai développé avec elle quand je l'ai rencontré mais elle a tout changé dans notre vie. Et du coup ça a été une motivation. Je me souviens compter "un, deux, trois" et dire son prénom, histoire de rester éveillée. Puis je me souviens me dire: "tu le fais pour eux mais tu sais que tu vas mourir de toute façon".»

Beatmaker: Antoine Bonnet

Graphiste: Manuelle Castelli