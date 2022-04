Fluctuat Nec Mergitur

Lorsqu’au lieu de souffler ses bougies sifflent les balles. Entre minutes éternelles et sommeil paradoxal, confier son destin aux mains des autres, pour lâcher prise et perdre la maîtrise, la confiance comme seule et unique chance de rester éveillée.

«Je sais pas combien de temps a duré l'attaque. Ça m'a paru une éternité, une éternité pour avoir mal mais ne rien dire. Quand j'ai entendu le bruit de la voiture qui repart et la porte qui se claque, j'ai tout de suite pensé à Roman, mon compagnon qu'étais à l'intérieur et j'ai hurlé son nom. J'étais tellement, presque entremêlée avec d'autres corps, je voyais plus Meli ni Ida, je voyais que Eva en face de moi. Je sais pas si on peut dire en face tellement on était entremêlée. Ducoup , pour qu'il me repère dans cet amas de corps, j'ai pensé à lever le bras en hurlant son nom.»

Beatmakers : Mike Chino, Young Kartz

Graphiste : Manuelle Castelli