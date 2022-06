Fluctuat Nec Mergitur

Une 25ème bougie pour souffler sa peine,

Une 26ème pour feindre un sourire,

Une 27ème pour partager l'attention,

Une 28ème pour apercevoir une lueur,

Une 29ème pour retrouver l'inspiration d'un discours marquant,

Et une 30ème année pour s’illuminer de nouveau,

Oui.

C’est quand tout s'éteint,

Que les étoiles s'illuminent.

«Le 13 novembre 2016, je l'ai passé hors de Paris. J'ai célébré mon anniversaire avec plein d'amis. Cette année-là, je l'ai pas fêté pour moi. Ça a été un week-end très douloureux. Je me souviens avoir l'envers du décors avec Roman et moi dans la chambre, et me préparer à sourire en passant la porte. J'étais contente de voir mes amis, faire la fête, danser, mais j'avais pas la tête à ça. L'année d'après, on a réessayé, à Paris. Mais je l'ai fêté le 12 novembre, chez moi. Je me souviens que j'étais tellement dans un stress que j'ai rappelé à chaque personne à qui je disais bonjour qu'il fallait me souhaiter mon anniversaire. Mais Roman voyait que ça me causait tellement qu'il envisageait d'annuler à chaque fois. Car pour moi le 13 novembre, ça allait être le jour où mon ami est mort. Mais c'est revenu.»

Beatmakers : Antoine Bonnet, Marko Avramovic

Graphiste : Manuelle Castelli