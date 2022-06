Fluctuat Nec Mergitur

Y voir le jour,

Se constituer à travers les expériences qu’elle nous impose,

Se languir de ses ruelles illuminées,

Et en apprécier les moindres contours,

Accepter son rythme et sa frénésie,

Puis, frappée par la folie des convaincus,

Tout recommencer.

Pour ne plus jamais se sentir étrangère dans sa propre ville.

«Aujourd'hui j'habite toujours à Paris, plus dans le 11ème mais dans le 10ème. Je pensais que le plus dur allait être l'hôpital et la rééducation. En fait non. C'était de retrouver des repères dans une ville qui a toujours été la mienne, me sentir étrangère dans ma ville, sentir que cette ville n'était pas adaptée pour moi, que ce soit en fauteuil ou en béquilles, de lutter contre la rapidité qu'a cette ville... et quand j'entendais des gens la critiquer avant ça me faisait doucement rire. Mais avancer doucement dans une ville où tout va vite, ça a donné des situations où j'avais l'impression de gêner. J'avais aussi l'impression de voir aucun autre handicapé dans la rue, et maintenant je peux comprendre pourquoi.»

Beatmakers : Amin Abichou, Antoine Bonnet.

Graphiste : Manuelle Castelli