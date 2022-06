Fluctuat Nec Mergitur

Composer avec la férocité de l’ignorance,

Et l’intensité d’un procès unique,

Pour courageusement rouvrir la plaie.

Une intervention pour aider.

Représenter.

Immortaliser.

Une mise à nue nécessaire,

Pour tenter d’alléger le poids d'ignobles récupérations.

«Je l'ai fait pour que Victor soit fier de moi, pour que je sois fière de moi, pour que la Jessica de 24 ans soit fière de moi, pour que mes nièces puissent entendre un jour, pour représenter tous les gens incroyables que j'ai rencontrés à l'hôpital et qui ne parlaient pas ce jour-là, pour toutes les autres victimes... Et au cours de mon témoignage j'ai tenu à rappeler que j'étais française d'origine congolaise, qu'Ida est d'origine russe, qu'Yiad est suisse d'origine syrienne, Jamel d'origine algérienne, Eva d'origine sénégalaise et bretonne, Bruce d'origine congolaise aussi... Et que c'était pas du fait de nos origines ou de notre couleur de peau qu'on ne méritait pas de se faire tirer dessus. Mais c'était vital pour moi de le mentionner, car je ne veux pas qu'on se serve de mon histoire pour stigmatiser et différencier.»

Beatmaker : Amin Abichou

Graphiste : Manuelle Castelli