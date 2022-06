Fluctuat Nec Mergitur

Effervescence d’un lieu méconnu,

S’accompagner de la douceur d’un regard familier,

Être protagoniste de l’Histoire,

De celle qui nous échappe.

Voyage éreintant entre réalité fictionnelle et violence verbale,

Quand les paupières s’entrecoupent de silhouettes menaçantes,

Et que le tant inattendu se présente.

«Tout de suite après les attentats, quand les policiers sont venus dans ma chambre d'hôpital prendre ma déposition, ils ont voulu me montrer des photos, et j'ai pas voulu les voir. Je voulais pas me mettre d'images dans la tête, j'en avais déjà assez. Parce que je devais me battre pour mon quotidien, je ne voulais pas mettre de visage sur ces fanatiques. Lors des rendez-vous qu'on avait avec le juge d'instruction, j'ai vu une différence au sein des associations de victimes. Certains parents, ou victimes, étaient au coeur de l'enquête. Ils connaissaient les positions, les noms, le niveau d'implication... Je me souviens y être allée une première fois et prendre des notes, comme si j'étais à la fac et que j'avais loupé le début du cours.»

Beatmaker : Young Kart

Graphiste : Manuelle Castelli (@manuellecastelli)