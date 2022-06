Fluctuat Nec Mergitur

Actualité temporaire pour les uns,

Marque indélébile pour les nôtres,

Opportunités pour d’autres.

Devenir le symbole d’une peine qu’ils épousent,

Et combattre l’administration qu’ils maîtrisent.

Les mots des leurs pensant adoucir les maux des nôtres.

«Durant toute cette période aux Invalides, j'ai fait beaucoup de rencontres amicales mais aussi des rencontres totalement inédites, que je n'aurai jamais fait si je n'étais pas une victime des attentats. Au départ, c'est les rencontres de Manuel Valls, Anne Hidalgo, François Hollande... tous les hommes et femmes politiques qui sont venus à l'hôpital. C'était des rencontres qui étaient pour moi presque anecdotiques. On comprend pourquoi, on comprend leur besoin de rencontrer les victimes, les honorer, on arrive à croire leur peine. Au départ j'avais presque des questions de fond. Mais j'ai compris que c'était pas pour ça qu'ils venaient.»

Beatmaker : Amin Abichou (@mo.on.gin), Audiobinger

Graphiste : Manuelle Castelli (@manuellecastelli)