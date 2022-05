Fluctuat Nec Mergitur

«- Tu viens avec moi ?

- Où ?

- Peu importe.»

De Porte de Vincennes aux Invalides,

Des 17 printemps aux plus sombres nuits d’automne,

Qu’importe le voyage,

Tant qu’ils s’accompagnent.

«Pour un couple de deux jeunes amoureux de 24 ans, ce qui nous est arrivé a été un chamboulement total, même dans la nature de notre relation. Au départ, j'étais tellement démunie que Roman est devenu un aidant, un terme que je ne connaissais pas. Et tu te retrouves dans des situations auxquelles tu n'as pas envie de repenser : t'aider pour ta toilette, pour aller aux toilettes... Roman, ses bras ont été mes jambes. Du coup j'ai eu l'impression qu'on perdait notre relation amoureuse, surtout aussi jeunes. Ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble et pas un seul moment je me suis dis qu'il ne serait pas là quand je me réveillerai.»

Beatmakers : Gauthier Renaud (@Gautou), Amin Abichou (@mo.on.gin),

Graphiste : Manuelle Castelli (@manuellecastelli)