Fluctuat Nec Mergitur

Vendredi 13 novembre, journée internationale de la gentillesse. Pour Jessica, c'est l'allégresse qui dictera le tempo. Fêter ses 24 printemps en plein automne, paradoxe aussi doux que ce parfum de fin de semaine. Puis les confettis se font instantanément assourdissants, la folie des convictions vient frapper l'organisation du bonheur, et la fureur des balles brûle la douceur d'une nuit.

«Je m'appelle Jessica, j'aurai trente ans le 13 novembre prochain. En ce moment je cherche du boulot, c'est assez dur quand on est handicapée, et avant j'étais chargée de production. Je dirais que je suis quelqu'un de très joyeuse et spontanée. J'ai beaucoup d'humour et de sarcasme. Je suis aussi très sensible, très proche et protectrice de ma famille, et de mes amis aussi. J'ai tendance à être assez dure avec moi-même, et parfois même avec les autres. Jessica qui fête ses 24 ans le 13 novembre 2015, elle me ressemble bien sûr, mais on va dire qu'à l'époque, j'étais un peu plus insouciante, un peu plus optimiste que je le suis maintenant. J'avais deux boulots et beaucoup d'ambition.»

Beatmakers : Mike Chino, Amin Abichou

Graphiste : Manuelle Castelli