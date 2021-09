L’affaire Daval, un procès hors-champ (1/3)

Dans ce hors-série de Fenêtre sur cour, Élise Costa suit les coulisses du procès Daval auprès des avocats et des journalistes. Son podcast en 3 épisodes interroge le hors-champ d'une affaire criminelle. Comment naissent les faits divers, pourquoi ils nous passionnent, que disent-ils de nous.

Episode 1/3 : La naissance d’un fait divers

Le 24 octobre 2017 à Gray-la-ville (Haute-Saône), Jonathann Daval, 33 ans, pousse la porte de la gendarmerie. Il vient déclarer la disparition de sa femme Alexia, partie faire un jogging trois heures plus tôt. C’est le début de l’affaire Daval. Dans ce premier épisode, les avocats et plusieurs reporters - Jean-François Fernandez (France Bleu Besançon), Matthias (BFMTV) et Bertrand Jeannot (France 2) – retracent les débuts d’un fait divers qui déclenche très vite un raz-de-marée médiatique.

En partenariat avec Slate.

Crédits:

Enregistrements : novembre 2020

Texte & voix : Élise Costa

Prises de son et pré-montage : Guillaume Maury

Réalisation : Charlie Marcelet

Musiques originales : Charlie Marcelet

Musiques additionnelles : Arnaud Forest et Samuel Hirsch

Illustration : Simon Leclerc

Production : ARTE Radio