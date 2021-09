Voicenotes from Tanzania : le singeli

Direction la Tanzanie, à la rencontre d’un genre complètement faya dont vous n’avez sans doute jamais entendu parlé : le Singeli. Né autour de 2013 d’un métissage de musiques est-africaines, le Singeli à l’air d'un ovni. À la fois musique électronique, urbaine et traditionnelle, elle a la particularité de mettre tout le monde d’accord en cassant les codes du conventionnel. Si ce style était initialement improvisé dans les rues, il est aujourd’hui devenu viral et s’est totalement exporté around the world. Dans cet épisode, Renaud explore le phénomène et vous explique tout sur le contexte historique et social du Singeli, qui s’exporte aujourd’hui à travers le monde via notamment le formidable festival Nyege Nyege et son label.

