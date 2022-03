Né en boite de nuit grâce à quelques ambianceurs réunionnais, la gommance, c’est un gros shakeur qui mélange des musiques venues du monde entier. À l’image de l’île et de sa culture métissée. Un cocktail à base de ragga et de dancehall dont Renaud va te livrer les ingrédients. Sur place les artistes te font découvrir l’ambiance made in 974 et ces riddims si singuliers qui embrasent les soirées les plus bouillantes de l’île. Plongée musicale au coeur du joyaux de l’océan Indien !

Tracklist :

« Delbor » - PLL, Avi S (prod by DJ Sebb)

« IGOM » - Junior, DJ Sebb

« Ting-a-ling » - Shabba Ranks

« Ral Sah » - Black-T, DJ Sebb

« Jen fi ou dous » - Metal Sound

« Fly Away » - Badsam, DJ Sebb

« Delbor » - King Daddy Yod

« Sak le kou » - Black-T

« Ou La Rodé » - PLL, Dj Sebb

« Sa a nou sa » - Black-T, Lindingo

« Dansé » - PLL

« Nou Noun Nissa » - Bomboclak, Ivann

« Tenpaw » - Junior, Dj Sebb

« Kompaladie » - Junior, Dj Sebb

« En vadrouille » - Junior, Dj Sebb

Invités : Abbas Jazza, Duke et Kidene DJ Sebb (@djsebbsantos), producteur-beatmaker-compositeur, Black-T (@blacktofficiel), chanteur, Lil King (@lilking_pll974), chanteur et membre du trio PLL, et Junior, humoriste et chanteur.

Références : Label Mafia Endemik, quartier du Moufia à St-Denis, Cité Cowboy au Chaudron, raggamuffin, dancehall, Vybz Kartel, Popcaan, Kaf Malbar, maloya, Metal Sound, Badsam, ’album Mizik Soley, Delta, T-Matt, Mr Vegas, King Daddy Yod, guaracha, afro dutch, coupé-décalé, île Maurice, séga, Alain Ramanisum, Xavier Figaro, tarraxo, Bigg Frankii, Avi S, Ivann, Bomboclak

Faya, le podcast du global dancefloor

Une émission de Renaud Brizard pour Nique – La radio

Réalisation : Malo Williams

Production : Christophe Payet avec le soutien de la SACEM