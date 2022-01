Épisode 12 - Dans cet épisode produit en collaboration avec We Are Europe, Renaud te guide dans les rues de Barcelone, à la découverte du meilleur des scènes actuelles catalanes.

Depuis 2010, l’Espagne connaît un boum musical impulsé par Barcelone et les diasporas installées dans la capitale catalane. Véritable laboratoire créatif, la ville attire par son magnétisme artistique et libertaire. Et aujourd’hui, c’est toute cette diversité qui nourrit les musiques urbaines du pays. Renaud se penche sur l’évolution de la trap espagnole et son influence. Il décrypte le phénomène du rappeur Morad et ses similarités avec le rappeur marseillais JUL, mais aussi le phénomène du neo perreo, sorte d'évolution emo et feministe du reggeaton portée par une nouvelle génération de femmes comme Bad Gyal, Rosalia, La Zowi, Bea Pelea ou La Zowi.

Un Faya spécial avec le média We Are Europe, qui collabore avec nous pour trois épisodes spéciaux consacrés à des scènes européennes bouillantes.

Faya, le podcast du global dancefloor

Une émission de Renaud Brizard pour Nique – La radio

Partenariat : We are Europe

Réalisation : Malo Williams

Production : Christophe Payet

avec le soutien de la SACEM