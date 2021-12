Épisode 11 - Dans cet épisode produit en collaboration avec We Are Europe, Renaud t’emmène fêter la fin d’année aux Pays-Bas, au son de l’afro-dutch.

L’afro-dutch, ce sont les musiques actuelles hollandaises dérivées du hip hop, bubbling et moombathon, dans lesquelles se mélangent des influences sud-américaines, caribéennes sub sahariennes et nord- africaines. Ces musiques sont principalement portées par les diasporas des anciennes colonies des Pays-Bas, comme le Suriname ou les anciennes Antilles hollandaise : Curaçao, Aruba et Bonaire

L’afro-dutch est donc le fruit d’un métissage culturel et musical basé sur des sonorités électroniques, des rythmes caribéens et des influences sub sahariennes. Partout où il se diffuse des clubs jusqu’aux défilés de mode, cette scène se nourrit de la diversité des langues et des communautés des Pays-Bas.

Un Faya spécial avec le média We Are Europe, qui collabore avec nous pour trois épisodes spéciaux consacrés à des scènes européennes bouillantes.

Faya, le podcast du global dancefloor

Une émission de Renaud Brizard pour Nique – La radio

Partenariat : We are Europe

Réalisation : Malo Williams

Production : Christophe Payet

avec le soutien de la SACEM