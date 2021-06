Après une journée toute une aventure la veille, Bob se prépare à sa deuxième livraison! Mais, alors qu’il espérait une tournée plus tranquille, celle-ci lui réservera encore de nombreuses surprises…

«Je m'appelle Bob, facteur de la Poste planétaire ! Oh, j'ai vécu toute une journée hier : mon patron m'a demandé de changer ma confortabel routine de livraison de la Poste. Mon nouveau trajet m'a emmené dans des endroits étranges, éloignés et inconnus de la galaxie et je dois dire l'inconnu je déteste ça.»

Crédits:

Une production La Pastèque, en collaboration avec La puce à l'oreille.

Adaptation de la bande-dessinée Le facteur de l'espace écrite et illustrée par Guillaume Perreault.

Une réalisation signée Francis Thibault et Alexandre Craig.

Une narration assurée par le comédien Charles Beauchesne.