Un matin pas comme les autres

Ce matin, à son arrivée au bureau de Poste de l’espace, Bob apprend une mauvaise nouvelle : il changera désormais d’itinéraire de tournée chaque jour! Cela veut donc dire qu’il devra explorer des coins de la galaxie qui lui sont complètement inconnus.

«Salut, moi c'est Bob. Je suis un facteur spatial. Non, non, pas un facteur spécial, un facteur spatial, un facteur de l'espace quoi. Dans le futur les facteurs ne font pas seulement du porte à porte mais aussi du planète à planète. Oui, nous les facteurs on s'occupe de la Poste à travers le cosmos : on livre des lettres et des colis dans toute la galaxie !»

Crédits:

Une production La Pastèque, en collaboration avec La puce à l'oreille.

Adaptation de la bande-dessinée Le facteur de l'espace écrite et illustrée par Guillaume Perreault.

Une réalisation signée Francis Thibault et Alexandre Craig.

Une narration assurée par le comédien Charles Beauchesne.