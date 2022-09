Journaliste, romancière et autrice, Monica Sabolo revient son septième roman, La Vie clandestine, édité par Gallimard. Une histoire, son histoire, mais aussi l'histoire, celle qui s'inscrit dans la mémoire collective, au travers de son enquête sur les traces des membres du groupe Action directe, groupuscule terroriste d'extrême gauche.

On suit cette quête maladive pour retrouver et comprendre ces militants-combattants, auteurs de nombreux braquages et attentats à la fin des année 1970, et des assassinats de René Audran, ingénieur général de l'armement, et de Georges Besses, patron de Renault, dans les années 1980.

Dans Face au monde, Monica Sabolo revient, au fil d'une interview émouvante, sur cette double enquête inédite, mêlant intime et histoire.