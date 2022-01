Face au Monde

Celles et ceux qui pratiquent la méditation connaissent très probablement l'invité de cet épisode: Christophe André. Ce psychiatre et psychothérapeute s'est depuis longtemps spécialisé dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels. Une thématique qui l'anime un peu, beaucoup, passionnément et que l'on retrouve, sans surprise, dans son dernier livre: Consolations, celles que l'on donne et celles que l'on reçoit. Au fil de ces 350 pages, il décrypte ce concept universel et millénaire, qui demeure, malgré tout incompris et inconnu.

Qu'est-ce que cela signifie, exactement, de consoler une personne? Quelle différence avec le réconfort? Est-ce que cela s'apprend? Pourquoi est-ce si dur de la proposer comme de l'accepter? Quel rôle la consolation peut-elle et doit-elle jouer dans notre société?

Les trois personnages historiques qu'il inviterait à dîner, les auteurs qui lui ont permis de se construire, l'œuvre qu'il conseillerait à ses « opposants » intellectuels… Au cours de cet échange avec le journaliste Christophe Carron, Christophe André distille ses conseils de lecture. En partant de son expérience très intime de patient, en passant par celle d'illustres auteurs comme Flaubert, sans oublier celle de ses propres patients, Christophe André nous propose un voyage unique, fait d'adversité et de rebond, d'inévitables et de bonheur. Un voyage au cœur de la consolation, où tout n'est que poésie, intimité et solidarité.