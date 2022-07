Expliquez-nous le monde

C'est un cercueil bien léger qui sera inhumé ce 30 juin à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. À l'intérieur, la dépouille du premier Premier ministre du pays : Patrice Lumumba, assassiné il y a 61 ans, et dont il ne reste qu'une dent. Dix jours de célébrations pour honorer le héros de l'indépendance de la République Démocratique du Congo, il fallait bien ça pour apaiser les mémoires. Des cérémonies qui ont débuté en Belgique, qui porte une lourde responsabilité dans sa disparition, on vous explique !

«On va vous raconter qui est Patrice Lumumba, c'est une grande figure des indépendances Africaines. Qui l'a tué et pourquoi en 1961 ? On va vous raconter ça aussi. Et puis on va se demander pourquoi il ne reste qu'une dent de sa dépouille qui a été dissoute dans l'acide et pourquoi aujourd'hui cette dent rentre en Afrique. Patrice Lumumba c'est peut-être un nom dont vous n'avez jamais entendu parler, un nom qui est assez peu mis en avant chez nous, mais en Afrique il fait un peu figure de Malcolm X.»