Expliquez-nous le monde

C'est une question que l'on s'est tous posée depuis le début de la guerre en Ukraine : qu'est-ce qu'il se passerait si Poutine venait à mourir ? Alors à chacun son scénario, mais ce qui devient de plus en plus concret c'est que le chef du Kremlin est visiblement malade. La succession est prête en la personne de Nikolaï Patrushev, ni plus ni moins qu'un clone de Poutine, on vous explique !

«C'est une image que l'on a vue absolument partout : Vladimir Poutine, tassé dans son fauteuil, le regard dans le vide et fermement accroché à son bureau pendant toute la durée d'un entretien avec son ministre de la défense. Visiblement, quelque chose cloche. C'est le magazine News Week qui a relancé les spéculations sur la santé de Poutine en révélant un rapport américain selon lequel Poutine serait très malade. On va parler de toutes les rumeurs qui circulent sur son cancer, sa maladie de Parkinson mais aussi sa paranoÏa ou bien sa folie. Et puis du coup, on spécule aussi sur son possible successeur s'il devait lui arriver quelque chose.»