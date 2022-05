Expliquez-nous le monde

Mourir de chaud n'est plus seulement une expression. Le Pakistan et l'Inde sont écrasés par une vague de chaleur inédite. Jusqu'à 51 degrés mesurés à l'ombre à Jacobabad, couplés à une forte humidité de l'air : le climat y est littéralement invivable. Les oiseaux tombent du ciel, des incendies se déclarent dans les décharges sauvages, et les pénuries d'eau se multiplient. SI l'Inde est un avant-gout du monde d'après, il tient du cauchemar.

«On atteint des températures qui dépassent le seuil tolérable pour l'Homme, à cause principalement de l'humidité. On va expliquer la différence entre un hammam et un sauna. Des régions entières de l'Inde pourraient être invivables au sens propre dès 2050. C'est ce que prévoient les scientifiques. Puis, on voit qu'il faut s'attendre à des déplacements de population... (...) L'Inde et le Pakistan ne sont pas les premiers endroits qui viennent en tête lorsqu'on imagine des régions chaudes ou tellement chaudes qu'elles seraient invivables. Mais c'est parce qu'il faut prendre en compte l'humidité.»