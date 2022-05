Expliquez-nous le monde

De libraire indépendante à espionne, le scénario pourrait être tiré d'un blockbuster. Mais c'est le parcours improbable d'Avril Haines, une femme aux milles visages propulsée au premier rang depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle est un peu l'oracle de la première puissance mondiale : Avril Haines est la première femme cheffe du renseignement américain. Elle prédit que le conflit ukrainien n'est pas prêt de s'arrêter, on vous explique !

«On va effectivement d'abord raconter l'histoire d'avril haines, la femme la mieux informée du monde, celle qui murmure à l'oreille du président américain tous les matins. On va détailler surtout ce qu'elle annonce, une guerre qui sera très longue parce que selon elle Poutine a bien l'intention de conquérir tout le sud de l'Ukraine, pas seulement le Donbass. Et puis on va voir que le soutien militaire américain aux Ukrainiens est en train d'atteindre des niveaux inimaginables. De plus en plus on s'aperçoit que c'est une guerre pas procuration que les Etats-Unis mènent en Ukraine.»