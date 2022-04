Expliquez-nous le monde

C'est un chiffre qui donne le vertige : depuis trois semaines, 25 millions d'habitants sont littéralement enfermés chez eux à Shanghaï, confinés en raison d'une hausse de cas de Covid-19. Cadenas sur les portes, drones et robots patrouilleurs dans les rues, le confinement à la chinoise n'a rien à voir avec ce que l'on connait, et les dégâts sur leur santé mentale commencent à se faire sentir. On vous explique !

«Alors ce qu'il y a d'intéressant c'est qu'on voit une révolte qui monte à Shanghai et c'est tout à fait inédit ans ce pays aussi discipliné. On va parler des statistiques du Covid en Chine : est-ce que l'on peut croire en les chiffres qui nous sont donnés ? Et puis on va évoquer les conséquences économiques de ce confinement de Shanghai. Ça pourrait avoir plus d'impact encore que la guerre en Ukraine. C'est très rare qu'on commence par un son et en plus, là, un son qui glace le sang. Qu'est-ce qu'on entend dans cette vidéo Nicolas ? Des gens aux fenêtres de leur immeuble, dans un quartier résidentiel.»