Expliquez-nous le monde

En Ukraine, «la possibilité de conclure la paix se rapproche», ce sont les mots du chef de la délégation russe à Istanbul à l'issue d'une nouvelle journée de négociation. Il y a encore quelques jours, les pourparlers paraissaient pourtant bien mal embarqués. On apprenait que Roman Abramovich, propriétaire du club de foot de Chelsea, et intermédiaire dans les négociations, présentait les symptômes d'un empoisonnement. On vous explique !

«Alors cette histoire d'empoisonnement c'est un véritable roman d'espionnage. On va vous raconter, vous expliquer, qui est Abramovitch et puis on va voir que ce n'est pas le premier à être victime d'un empoisonnement. En terme de négociations, je vais essayer de vous expliquer ce qui progresse et ce qui ne progresse pas. Ce qui ne progresse pas c'est ce qu'il se passe sur le terrain. Il y a quelques jours, le Wall Street Journal a sorti un article qui a fait l'effet d'une bombe en parlant d'un possible empoisonnement de Roman Abramovitch.»