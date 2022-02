Expliquez-nous le monde

De Prix Nobel à paria de la communauté scientifique : le professeur Luc Montagnier est mort à 89 ans la semaine dernière. L'annonce de son décès a même créé une polémique. On vous explique !

«Montagnier : son nom est connu dans le monde entier pour avoir découvert le virus du SIDA. Mais ces dernières années il était surtout très controversé pour être devenu une figure des antivaxs. On va d'abord vous raconter l'histoire de la découverte du virus du SIDA, cette course contre la montre qui a eu lieu avec les Américains et avec des coups bas. On verra que finalement, vingt-cinq ans plus tard, c'est bien Luc Montagnier qui est crédité comme le véritable découvreur du VIH, sacré par un prix Nobel. Mais c'est sans doute à cause du manque de reconnaissance à l'époque qu'il s'est ensuite exclu lui-même de la communauté scientifique.»