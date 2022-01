Expliquez-nous le monde Le dernier survivant d'Oradour-sur-Glane Publié le 28 janvier 2022 à 8h00

Fabien Randrianarisoa - Nicolas Poincaré temps d'écoute : 15 min Épisode 79 - Robert Hébras dernier survivant de la tragédie du 10 juin 44, a été décoré commandeur de l'Ordre du Mérite.

Il est le gardien de la mémoire d'Oradour-sur-Glane : Robert Hébras dernier survivant de la tragédie du 10 juin 44, a été décoré commandeur de l'Ordre du Mérite. Toute sa vie, avec la même énergie, cet infatigable historien est revenu sur les lieux où il a vu mourir : sa mère, ses deux sœurs, et plus de six cent autres voisins et amis. Il y est revenu, pour témoigner du massacre d'Oradour, où le temps est resté comme figé. On vous explique !