Expliquez-nous le monde

Épisode 77 - On les appelle les «cold cases», ces crimes non élucidés que l'on range au fond d'une boite, dans l'attente de nouveaux éléments pour faire avancer l'enquête.

On les appelle les «cold cases», ces crimes non élucidés que l'on range au fond d'une boite, dans l'attente de nouveaux éléments pour faire avancer l'enquête. Au 1er mars 2022, le ministère de la Justice va créer un pôle spécial pour s'occuper de ces 241 dossiers en France. On vous explique !

«Avec le temps les indices s'amenuisent, la mémoire des témoins s'estompe et les dossier s'enlisent. Une équipe de trois juges d'instruction aura la lourde tache de résoudre ces crimes. On va voir que c'était une demande des magistrats, des avocats, des enquêteurs, des familles de victimes : tout le monde voulait ce pôle unique. On va voir aussi qu'une affaire n'est jamais finie. Récemment on a résolu des meurtres vieux de plus de trente ans. Mais c'est surtout l'affaire Fourniret qui est à l'origine de la création de ce pôle "cold cases" parce que trop d'erreurs ont été faites par manque de coordination. Des dizaines de juges ont travaillé sur ce tueur en série sans jamais se parler.»